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У Запорізькій області масово потруїлися російські військові

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Запорізькій області масово потруїлися російські військові
Ботулотоксин є білковою отрутою, яка вражає нервову систему
фото з відкритих джерел

У Запорізькій області масово потруїлися російські військові

Російські військові, які виконували завдання у районі Василівки Запорізької області, потрапили до шпиталю з ознаками сильного отруєння, повідомляє Міноборони Росії.

У їхньому організмі виявлено отруйну речовину ботулотоксин типу «В», стверджує відомство.

«З метою встановлення причин отруєння фахівцями Головного науково-дослідного випробувального інституту військової медицини Міноборони Росії (місто Санкт-Петербург) проведено додатковий аналіз, який однозначно підтвердив наявність органічної отрути штучного походження – ботулотоксину типу «В», – ідеться у повідомленні.

У міністерстві не назвали кількість військових, які отруїлися, а також не уточнили, в якому вони стані.

Ботулотоксин є білковою отрутою, яка вражає нервову систему. У малих дозах його використовують для косметичних процедур, зокрема, для розгладження зморшок. Бактерії цього токсину можуть бути в консервованій їжі.

Росіяни заявили, що отруєння їхніх військових – «хімічний тероризм». Результати аналізів мають намір скерувати до Організації із заборони хімічної зброї.

Нагадаємо, через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України, у командуванні повітрянодесантних військ країни-окупанта прийнято рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях.

Теги: росія війна окупанти Запоріжжя отруєння

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