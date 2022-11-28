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Отруєння чадним газом. Як вберегтися та що робити до приїзду лікарів

Альона Боженко
glavcom.ua
Отруєння чадним газом. Як вберегтися та що робити до приїзду лікарів
Як розпізнати отруєння чадним газом
фото ілюстративне

Якщо ви підозрюєте, що у приміщенні є чадний газ, негайно вимкніть усі прилади, відкрийте вікна та викличте аварійну газову службу

Через постійні відключення світла українці почали частіше використовувати генератори, пічки та іншими нагрівальними приладами аби забезпечити себе електроенергією та теплом. Це своєю чергою підвищує ризик отруєння чадним газом. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Зазначається, що чадний газ виділяється при роботі двигунів авто, дров'яних, газових, вугільних печей, бензинових генераторів, камінів, вугільних грилів, газових водонагрівачі, гасових обігрівачів тощо.

Оксид вуглецю (тобто чадний газ) – токсичний, він не має кольору, запаху чи смаку, але може бути смертельним для людини. У кровоносній системі газ змішується з гемоглобіном, тому кисень не потрапляє до тканин.

Симптоми отруєння чадним газом:

  • головний біль;
  • нудота;
  • прискорене дихання;
  • слабкість, відчуття втоми;
  • запаморочення;
  • сплутаність свідомості.

Якщо ви підозрюєте, що у приміщенні є чадний газ, негайно вимкніть усі прилади, відкрийте вікна та викличте аварійну газову службу.

У разі отруєння, варто надати наступну першу домедичну допомогу постраждалому:

  • викликати «швидку» допомогу;
  • вивести або винести потерпілого на свіже повітря;
  • покласти постраждалому під голову подушку, а також розстібнути комір та пояс.

Як убезпечитися від отруєння

До використання газових та інших приладів необхідно ставитися вкрай обережно. Не залишайте їх увімкненими без нагляду, регулярно перевіряйте обладнання, вентиляцію та димоходи. Якщо у помешканні є піч, то завжди відкривайте заслінку, не спалюйте у них нічого, якщо не під'єднана вентиляція.

Не встановляйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні. Придбайте прилад для вимірювання концентрації чадного газу.

Не використовуйте генератори та бензинові двигуни на відстані менше ніж 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляції.

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Теги: отруєння українці

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