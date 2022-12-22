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В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом

Людмила Яцюк
glavcom.ua
В Україні зростає кількість випадків отруєння чадним газом
Наслідки вибуху в «Комфорт Тауні»
Фото з фейсбуку Iegor Shumikhin

Найбільше випадків зафіксовано на Львівщині, Київщині та Дніпропетровщині

Статистика випадків отруєння чадним газом в Україні є дуже сумною, їх кількість зростає. Найбільше -– у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях. Про це повідомив  перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі телемарафону.

За його словами, за перший тиждень грудня ситуація погіршилася.

«Лише за місяць – у листопаді – було зафіксовано близько 370 випадків отруєння чадним газом. Буквально у перший тиждень грудня таких випадків було вже близько 100. Найбільше їх зафіксовано у Львівській, Київській, Дніпропетровській областях», – сказав Єнін.

Проте не тільки отруєння чадним газом позбавляють українців життя – під час використання альтернативних засобів обігріву їх неправильна експлуатація призводить до вибухів і пожеж.

«Днями у Києві на 13 поверсі в одній із квартир стався вибух двох блоків безперебійного живлення, що заряджалися від електромережі. Почалася пожежа, яку вдалося ліквідувати лише впродовж години. На щастя, люди не постраждали. Інший випадок стався на Волині у місті Нововолинську, де в квартирі вибухнув туристичний газовий балон і спричинив займання. В результаті вибуху дві людини отримали тілесні ушкодження», – додав  заступник міністра внутрішніх справ.

Варто зауважити, що через неправильне використання таких приладів в Україні дедалі частіше гинуть або отримують поранення люди.

Напередодні двічі за добу у київському ЖК «Комфорт Таун» пролунали вибухи.

Раніше у багатоповерхівці на столичній Троєщині вибухнув газовий балон.

До того ж у багатоповерхівці в Києві вибухнув туристичний газовий балон. Інцидент стався в одному з будинків Оболонського району.

Крім того, у Голосіївському районі Києва в одному із кіосків їжі швидкого приготування вибухнув газовий балон. Унаслідок події постраждали п'ятеро людей.

Крім того, у Києві жителі багатоповерхівки в одному з спальних районів підвісили генератор на 9-му поверсі із зовнішньої сторони балкону та користуються ним під час відключень світла. Відео зняли із вікна сусіднього будинку та опублікували в мережі.

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Теги: війна пожежа вибух

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