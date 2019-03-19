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    Події в Україні

    На КПВВ «Станиця Луганська» померла пенсіонерка

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    <p>Інцидент стався на непідконтрольній Україні території</p> - На КПВВ «Станиця Луганська» померла пенсіонерка

    Інцидент стався на непідконтрольній Україні території

    Ситуація на контрольно-пропускних пунктах з боку сепаратистів «стабільно важка»

    На контрольно-пропускному пункті «Станиця Луганська» з боку сепаратистів померла 85-річна жінка.

    Про це у вівторок, 19 березня, повідомляє «Унн» з посиланням на омбудсмена в Луганській і Донецькій областях Павла Лисянського.

    За його словами, інцидент стався напередодні.

    «Вчора на КПВВ «Станиця Луганськ»а знову померла людина. Жінка, 85 років», - повідомив він.

    За його словами, ситуація на контрольно-пропускних пунктах з боку сепаратистів стабільно важка. Водночас українська сторона забезпечує швидкий перехід людей через КПВВ.

    Нагадаємо, на КПВВ «Станиця Луганська» в кінці лютого помер пенсіонер.

    На блокпості у селі Кремінець Донецької області 10 лютого в очікуванні переходу помер літній чоловік.

    11 січня повідомлялось, що на контрольно-пропускному пункті біля окупованої Горлівки від серцевого нападу померли троє чоловіків. Чоловіки дуже довго перебували у черзі на КПВВ. Лисянський зазначив, що на КПВВ з боку ОРДЛО немає медичних представників, їм доводиться виїжджати з окупованої Горлівки.

    Також військова розвідка повідомляла, що на одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представниками «МДБ» померло троє чоловіків

    Раніше розвідка Міноборони повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».

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