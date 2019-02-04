На блокпості бойовиків ЛНР троє чоловіків померли під час допитів «МДБ» – розвідка Міноборони



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Скріншот з відео на каналі youtube.com

За даними військової розвідки, Бойовики на окупованих територіях Донбасу посилили пропускний режим, щоб не допустити відтоку «мобілізаційних» ресурсів

На одному з блокпостів на підконтрольній бойовикам території «ЛНР» під час допиту представників «МДБ» померло троє чоловіків. Про це сьогодні повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Російська окупаційна влада розгорнула активну інформаційну кампанію на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей із метою підвищення мобілізаційного потенціалу за рахунок місцевого населення. Інформаційні заходи окупантів супроводжуються регулярними повідомленнями про переміщення військової техніки Збройних сил України для начебто «подальшого проведення наступальних дій», – йдеться у повідомленні ГУР.

Як зазначили у військовій розвідці, такі заходи призводять до зворотної реакції населення – вони намагаються виїхати з тимчасово окупованих територій.

«У відповідь російська сторона посилила пропускний режим, із метою недопущення відтоку мобілізаційних ресурсів із так званих «ДНР/ЛНР». У зв'язку з важкими умовами перетину лінії розмежування на одному з контрольно-пропускних пунктів в'їзду/виїзду на території «ЛНР» померло три цивільні особи (чоловіки) під час допиту представниками «МДБ», – йдеться в повідомленні розвідки Міноборони.

Раніше військова розвідка повідомляла про те, що окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою».

З початку доби у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один ворожий обстріл поблизу населеного пункту Хутір Вільний. Упродовж майже години зі сторони с. Золоте-5 окупанти випустили в бік українських позицій 12 мін 82-го калібру.