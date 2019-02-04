Окупанти залякують населення Донбасу «фізичним знищенням українською владою» – розвідка Міноборони



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Бойовик на Донбасі Фото з відкритих джерел

Інформаційні заходи окупантів супроводжуються повідомленнями про переміщення військової техніки ЗСУ для наче б то «подальшого проведення наступальних дій»

Російська окупаційна влада розгорнула активну інформаційну кампанію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, з метою підвищення мобілізаційного потенціалу за рахунок місцевого населення. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Інформаційні заходи окупантів супроводжуються регулярними повідомленнями про переміщення військової техніки Збройних Сил України для ніби то «подальшого проведення наступальних дій». Здійснюється залякування людей «фізичним знищенням населення Донбасу» українською владою», - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазаначили, що вказані заходи агресора призводять до зворотної реакції населення, що полягає у поширенні бажання виїхати з тимчасово окупованих територій та ухиленні від проходження служби в підрозділах окупаційних військ. У відповідь російською стороною посилено пропускний режим, з метою недопущення відтоку мобілізаційних ресурсів (осіб чоловічої статі) з т.зв. «ДНР/ЛНР».

З початку доби у зоні проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано один ворожий обстріл поблизу населеного пункту Хутір Вільний. Упродовж майже години зі сторони с. Золоте-5 окупанти випустили в бік українських позицій 12 мін 82-го калібру.