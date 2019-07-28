На Львівщині пасажирський поїзд зіткнувся з автомобілем, є загиблий



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Автівка після зіткнення з потягом

Водій Opel, 22-річний житель району, загинув на місці події

На нерегульованому залізничному переїзді у селі Хлопчиці на Львівщині сталося зіткнення пасажирського поїзда «Сянки-Львів» з автомобілем Opel Vectra, внаслідок чого загинув водій легковика.

Про це у суботу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Зазначається, що водій Opel, 22-річний житель району, загинув на місці події, а його пасажирку доставили до лікарні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, з’ясовуються обставини події.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київщини 21-річний хлопець повертався додому близько 5:30 ранку, крокував вздовж залізничної колії і його збив електропотяг.