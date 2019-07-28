  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Львівщині пасажирський поїзд зіткнувся з автомобілем, є загиблий

    • Розсилка
    Автівка після зіткнення з потягом - На Львівщині пасажирський поїзд зіткнувся з автомобілем, є загиблий
    Автівка після зіткнення з потягом

    Водій Opel, 22-річний житель району, загинув на місці події

    На нерегульованому залізничному переїзді у селі Хлопчиці на Львівщині сталося зіткнення пасажирського поїзда «Сянки-Львів» з автомобілем Opel Vectra, внаслідок чого загинув водій легковика.

    Про це у суботу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

    Зазначається, що водій Opel, 22-річний житель району, загинув на місці події, а його пасажирку доставили до лікарні.

    Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, з’ясовуються обставини події. 

    Нагадаємо, у Фастівському районі Київщини 21-річний хлопець повертався додому близько 5:30 ранку, крокував вздовж залізничної колії і його збив електропотяг.

    Національна поліція України ДТП Львівщина смерть потяг залізниця водій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ