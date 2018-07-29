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    Події в Україні

    У Чернігові один мікроавтобус протаранив інший

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    Один з мікроавтобусів, що потрапили до ДТП - У Чернігові один мікроавтобус протаранив інший
    Один з мікроавтобусів, що потрапили до ДТП

    В результаті ДТП постраждали шестеро людей

    У суботу вранці о 5.45 у Чернігові на перехресті проспекту Миру та вулиці Київської сталось ДТП. Зіткнулись два мікроавтобуси. Про це повідомляє телеканал Ua:Чернігів.

    Один із мікроавтобусів, як повідомив прес-офіцер Патрульної поліції Чернігова Віталій Копистко – таксі. З нього постраждало п’ять пасажирів. Шостий постраждалий – з іншого мікроавтобуса.

    До приїзду швидкої домедичну допомогу їм надавали патрульні. Троє з постраждалих знаходяться в травматологічному відділення 2-ї міської лікарні. Черговий лікар Богдан Рожило сказав: у них травми різного ступеня тяжкості, всі в стабільному стані.

    Нагадаємо, у Запоріжжі сталася аварія, внаслідок якої загинули дві людини і ще п’ять отримали травми.

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