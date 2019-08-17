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    Події в Україні

    На Львівщині розбився військовий вертоліт

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    Вертоліт Мі-2 впав під час зльоту (фото ілюстративне) - На Львівщині розбився військовий вертоліт
    Вертоліт Мі-2 впав під час зльоту (фото ілюстративне)

    Вертоліт впав із висоти 3-4 метри

    У п'ятницю, 16 серпня,у м. Броди Львівської області розбився військовий вертоліт Мі-2. Двоє військових, що перебували на борту, не постраждали.

    Про це повідомляє видання Zaxid.Net з посиланням на речницю територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Зоряну Тивін.

    Вертоліт розбився при зльоті під час навчань, які проводилися на території військової частини А2595.

    Вертоліт впав із висоти 3-4 метри на правий бік, пожежі після падіння не виникло.

    Обставини та причину події з'ясовують слідчі ДБР та військові прокурори.

    Нагадаємо, у липні цього року поблизу с. Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт з обприскування полів сталося падіння вертольоту Мі-2Внаслідок авіаційної катастрофи загинула 1 особа (пілот).

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