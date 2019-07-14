На Сумщині упав вертоліт, є загиблий



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У Сумській області чоловік загинув внаслідок падіння вертольоту

Внаслідок авіаційної катастрофи загинув пілот

У Сумській області чоловік загинув внаслідок падіння вертольоту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«14 липня о 15 год. 29 хв. до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу с. Яблучне Великописарівського району Сумської області під час проведення робіт з обприскування полів сталося падіння вертольоту Мі-2», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок авіаційної катастрофи загинула 1 особа (пілот).

5 липня семеро людей, у тому числі вугільний магнат і мільярдер Кріс Клайн, загинули під час аварії вертольота на Багамах.

Причини падіння вертольота з’ясовуються.