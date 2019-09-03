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    Події в Україні

    На Львівщині вантажівка зіткнулася з автобусом: понад 10 постраждалих

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    ДТП сталася у місті Моршин - На Львівщині вантажівка зіткнулася з автобусом: понад 10 постраждалих
    ДТП сталася у місті Моршин
    Фото: Любомир Олексин

    В автобусі знаходилося 24 пасажири

    У місті Моршин на Львівщині маршрутний автобус зіткнувся з вантажівкою, щонайменше 10 осіб із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

    Про це повідомляє Національна поліція Львівської області.

    Зазначається, що маршрутний автобус «Мерседес» зіткнувся у понеділок з КамАЗом.

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    Також повідомляється, що в автобусі знаходилося 24 пасажири. Понад 10 осіб отримали тілесні ушкодження.

    Поліцейські встановлюють обставини аварії. Кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються.

    До слова, п'яний експолковник СБУ влаштував страшну ДТП під Києвом.

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