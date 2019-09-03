На Львівщині вантажівка зіткнулася з автобусом: понад 10 постраждалих
ДТП сталася у місті Моршин
Фото: Любомир Олексин
В автобусі знаходилося 24 пасажири
У місті Моршин на Львівщині маршрутний автобус зіткнувся з вантажівкою, щонайменше 10 осіб із тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.
Про це повідомляє Національна поліція Львівської області.
Зазначається, що маршрутний автобус «Мерседес» зіткнувся у понеділок з КамАЗом.
Також повідомляється, що в автобусі знаходилося 24 пасажири. Понад 10 осіб отримали тілесні ушкодження.
Поліцейські встановлюють обставини аварії. Кількість травмованих та їхні діагнози уточнюються.
До слова, п'яний експолковник СБУ влаштував страшну ДТП під Києвом.