П'яний екс-полковник СБУ влаштував страшну ДТП під Києвом
Після аварії винуватець ДТП заснув, тіло довелося витягати з авто
У Київській області сталася аварія за участю колишнього чиновника СБУ.
Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram.
Згідно з відомостями очевидців, водій, явно перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в'їхав у приміщення приватного рибного господарства Forelka club.
Також зазначено, що винуватець аварії отримав струс мозку.
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Пьяная авария в Киевской области Полковник СБУ в отставке, находясь в алкогольном опьянении, влетел на полном ходу в рыбное хозяйство " Forelka club" живой,только сотрясение мозга. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС, скорая помощь. Пока пьяное тело спало, его извлекали с авто. Присылайте ваши фото/видео @dtp.kiev.ua @dtp.ua @dtpkievua
Журналісти зазначають, що за кермом був полковник СБУ у відставці, його ім'я не називалося.
«На місце події прибули рятувальники ДСНС, швидка допомога. Поки п'яне тіло спало, його витягували з авто», - наголошується в публікації.