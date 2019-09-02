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    П'яний екс-полковник СБУ влаштував страшну ДТП під Києвом

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    Журналісти зазначають, що за кермом був полковник СБУ у відставці - П'яний екс-полковник СБУ влаштував страшну ДТП під Києвом
    Журналісти зазначають, що за кермом був полковник СБУ у відставці

    Після аварії винуватець ДТП заснув, тіло довелося витягати з авто

    У Київській області сталася аварія за участю колишнього чиновника СБУ.

    Про це повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua в Instagram.

    Згідно з відомостями очевидців, водій, явно перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, в'їхав у приміщення приватного рибного господарства Forelka club.

    Також зазначено, що винуватець аварії отримав струс мозку.

    Журналісти зазначають, що за кермом був полковник СБУ у відставці, його ім'я не називалося.

    «На місце події прибули рятувальники ДСНС, швидка допомога. Поки п'яне тіло спало, його витягували з авто», - наголошується в публікації.

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