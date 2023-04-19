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На окуповану Херсонщину їздив двійник Путіна – Данілов

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На окуповану Херсонщину їздив двійник Путіна – Данілов
Російський диктатор Володимир Путін нібито відвідав штаб угруповання військ на Херсонському напрямку та «ЛНР»
фото: скрін із відео

Перед зустріччю зі справжнім Путіним всі мають пройти щонайменше обов'язковий 10-14 денний карантин

Попри російські заяви про нібито візит російського диктатора Володимира Путіна на окуповані території України, все вказує на те, що до Херсонської області приїздив його двійник. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

«По-перше, ніякий Путін там не був, це достеменно відома річ», – заявив Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що перед зустріччю зі справжнім Путіним всі мають пройти щонайменше обов'язковий 10-14 денний карантин.

«Ми бачимо всі ці зустрічі. Якщо це зустріч з іноземними представниками, то відстань дотримується, щоб нічого не сталося з цим "терористом №1 у світі», – додав він.

За словами Данілова, Путін занадто боїться, щоб наскільки сильно ризикувати.

«Ніякого Путіна там не було. Звичайно, що там був двійник. Він людина-переляк. Він не міг приїхати в такий спосіб, це просто неможливо», – підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники готуються до чергового «жесту доброї волі» на лівому березі Херсонської області. Вони облаштовують оборонні рубежі, мінуючи все узбережжя. Також вже запаслися цивільним одягом та спакували майно, що намародерили на півдні.

Теги: Олексій Данілов путін Херсонщина РНБО

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