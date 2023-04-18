Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині:  ЗСУ вказали на ознаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині:  ЗСУ вказали на ознаки
фото з відкритих джерел

Сили оборони спостерігають в окупантів активну оборонну діяльність на лівому березі

Російські загарбники готуються до чергового «жесту доброї волі» на лівому березі Херсонської області. Вони облаштовують оборонні рубежі, мінуючи все узбережжя. Також вже запаслися цивільним одягом та спакували майно, що намародерили на півдні. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, Сили оборони спостерігають у окупантів активну оборонну діяльність на лівому березі. «Вони дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів - і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними», – розповіла вона.

Як додала Гуменюк, майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами. «Це як вже кажуть херсонці на правому березі народна прикмета – вони точно готуються до чергового жесту. Тому що вони спакували намародерене майно, повідправляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються», – додала вона.

Як повідомлялося, російські загарбники сьогодні, 18  квітня, від самого ранку обстрілюють центр Херсона.Внаслідок артобстрілу постраждало шестеро осіб.

Триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: майно Бахмут Херсонщина ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ блокує зернову ініціативу, Тернопіль заборонив УПЦ МП користуватись землею. Головне за 17 квітня
РФ блокує зернову ініціативу, Тернопіль заборонив УПЦ МП користуватись землею. Головне за 17 квітня
Вчора, 21:07
Cтратегічні бомбардувальники Ту-95 готові вдарили по Україні ракетами
Загроза ворожої атаки: скільки бомбардувальників Росія тримає напоготові
8 квiтня, 10:57
Ключові міжнародні зернотрейдери тікають з Росії: озвучено ризики для світу
Ключові міжнародні зернотрейдери тікають з Росії: озвучено ризики для світу
3 квiтня, 16:46
МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)
МВС сформувало вісім бригад «Гвардії наступу». Прийом заявок продовжили (відео)
31 березня, 23:14
Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький
Глава «Укренерго» шокував росіян заявою
28 березня, 23:08
Росіяни скинули авіабомбу на Сумщину: є постраждалі (фото)
Росіяни скинули авіабомбу на Сумщину: є постраждалі (фото)
28 березня, 08:59
На місці працювали 50 рятувальників
Нічна атака на Київ: рятувальники показали наслідки ударів дронами
28 березня, 06:14
Розвідка показала, як українські снайпери знищують росіян біля Бахмута (відео)
Розвідка показала, як українські снайпери знищують росіян біля Бахмута (відео)
27 березня, 18:56
Дивом живий. Франківський пілот розповів, як врятувався з охопленого вогнем літака
Дивом живий. Франківський пілот розповів, як врятувався з охопленого вогнем літака
22 березня, 15:45

Події в Україні

На Луганщині загинули мирні мешканці, на Ізюмщині пошкоджено високовольтну лінію: ситуація в регіонах
На Луганщині загинули мирні мешканці, на Ізюмщині пошкоджено високовольтну лінію: ситуація в регіонах
Окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині:  ЗСУ вказали на ознаки
Окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині:  ЗСУ вказали на ознаки
Росіяни атакують Херсон: Банкова повідомила деталі
Росіяни атакують Херсон: Банкова повідомила деталі
Перетворюють Бахмут на руїну: Сирський розповів про ситуацію в епіцентрі бойових дій
Перетворюють Бахмут на руїну: Сирський розповів про ситуацію в епіцентрі бойових дій
Снаряд влучив у будинок із людьми: росіяни завдали авіаудару по Луганщині, є загиблі
Снаряд влучив у будинок із людьми: росіяни завдали авіаудару по Луганщині, є загиблі
Британська розвідка вказала, де проходить лінія фронту у Бахмуті
Британська розвідка вказала, де проходить лінія фронту у Бахмуті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Скоро український контрнаступ? ЗМІ знайшли точну дату в секретних документах США
15K
Захмарні премії мера Тернополя: суд розглядає справу (відео)
9447
18 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6098
Велика пожежа біля ТЕЦ: горить центр Москви (відео)
5989
Олександр Роднянський: Українське телебачення доживає останні дні
5727
Блискучий штурм: українські бійці захопили позиції окупантів під Авдіївкою

Новини

«До Москви і далі»: розвідка зізналася, куди дістаються українські дрони
Сьогодні, 07:59
ГУР встановило ім'я окупанта, який вчинив криваву розправу над українським полоненим
Вчора, 20:18
Президент Бразилії вигадав, як закінчити війну в Україні
16 квiтня, 19:58
Кадиров смертельно образив чеченців, які повернулися з полону
16 квiтня, 11:53
Сили оборони відбили понад 60 атак і збили літак Су-25 ворога – зведення
16 квiтня, 06:57
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
16 квiтня, 06:49

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту