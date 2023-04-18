Окупанти готуються до «жесту доброї волі» на Херсонщині:  ЗСУ вказали на ознаки

Сили оборони спостерігають в окупантів активну оборонну діяльність на лівому березі

Російські загарбники готуються до чергового «жесту доброї волі» на лівому березі Херсонської області. Вони облаштовують оборонні рубежі, мінуючи все узбережжя. Також вже запаслися цивільним одягом та спакували майно, що намародерили на півдні. Про це повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

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За її словами, Сили оборони спостерігають у окупантів активну оборонну діяльність на лівому березі. «Вони дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів - і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними», – розповіла вона.

Як додала Гуменюк, майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами. «Це як вже кажуть херсонці на правому березі народна прикмета – вони точно готуються до чергового жесту. Тому що вони спакували намародерене майно, повідправляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються», – додала вона.

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Як повідомлялося, російські загарбники сьогодні, 18 квітня, від самого ранку обстрілюють центр Херсона.Внаслідок артобстрілу постраждало шестеро осіб.

Триває 419-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Противник зазнає чималих втрат, але продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію. Протягом доби на зазначених ділянках фронту відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.