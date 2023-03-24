Головна Країна Політика
search button user button menu button

Президент змінив склад РНБО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент змінив склад РНБО
Офіс президента

Глава держави вивів зі складу РНБО ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України.

Таким чином президент вивів зі складу Ради нацбезпеки й оборони колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна і ввів віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. 

Укази набирають чинності з дня їхнього опублікування.

Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

21 березня Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації.

Теги: Володимир Зеленський РНБО Михайло Федоров Павло Рябікін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін на очільник Мінцифри Михайло Федоров
Рада відправила у відставку двох міністрів
20 березня, 14:06
Федоров відтепер також є куратором освіти
Нова посада Федорова: якими нововведеннями відзначився урядовець
22 березня, 11:42
Міністр Федоров отримав нову посаду в уряді
Міністр Федоров отримав нову посаду в уряді
21 березня, 12:58

Політика

Президент змінив склад РНБО
Президент змінив склад РНБО
Нардеп пояснив, чим деколонізація буде краще за декомунізацію
Нардеп пояснив, чим деколонізація буде краще за декомунізацію
Зеленський створив військові адміністрації у трьох містах на Луганщині
Зеленський створив військові адміністрації у трьох містах на Луганщині
Зеленський нагородив главу МЗС Литви орденом Ярослава Мудрого (відео)
Зеленський нагородив главу МЗС Литви орденом Ярослава Мудрого (відео)
Україна матиме пряме залізничне сполучення з портом Рені – Шмигаль
Україна матиме пряме залізничне сполучення з портом Рені – Шмигаль
Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків
Відбудова України: Шмигаль назвав п’ять пріоритетних напрямків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Ордер на арешт Путіна. Вірменія ухвалила остаточне рішення
19K
Ухилявся від мобілізації. Суд виніс рішення у справі свідка Єгови
16K
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
16K
Серед поранених окупантів різко зросла смертність: названо причини
13K
У Києві та низці областей лунала повітряна тривога
8196
Кандидат у президенти Туреччини зробив скандальну заяву про Крим та Донбас (відео)

Новини

Україна виконала 72% зобов'язань стосовно виконання Угоди про асоціацію з ЄС (інфографіка)
Сьогодні, 16:00
Мерія Франківська витрачає 19 млн. гривень на свій піар?
Сьогодні, 15:45
На Волині жінка намагалася продати немовля за $30 тис. (фото)
Сьогодні, 12:30
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
Сьогодні, 07:00
Росія може змінити тактику нанесення ракетних ударів – ISW
Сьогодні, 06:13
Омбудсмен роз’яснив, як оформити відпустку військовослужбовцям
Вчора, 21:32

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту