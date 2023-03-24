Президент змінив склад РНБО

Глава держави вивів зі складу РНБО ексміністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив зміни у складі Ради національної безпеки та оборони України.

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Таким чином президент вивів зі складу Ради нацбезпеки й оборони колишнього міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна і ввів віцепрем'єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Укази набирають чинності з дня їхнього опублікування.

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Нагадаємо, 20 березня Верховна Рада проголосувала за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Павла Рябікіна та віце-прем'єр-міністра України – міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

21 березня Федорова призначили віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністром цифрової трансформації.