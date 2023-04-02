Секретар РНБО Данилов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Данилов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві
Заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.
Про це в етері Сусаільного сказав секретар РНБО Олексій Данилова в ефірі Суспільного.
«Ніякого розміщення ядерної зброї в Білорусі не буде і бути не може доти, поки Китай не дасть дозвіл. Чи дозволить КНР дозвіл? Я більш ніж впевнений, що ні», – сказав чиновник.
Данилов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві.
«Заяви Путіна щодо подібних планів є звичайним шантажем, спрямованим на те, щоб американці погоджувалися якнайшвидше йти на якісь переговори, домовлятися, щоб зупинити війну на умовах РФ», – пояснив секретар РНБО.
За його словами, росіяни вже не хочуть подальшої ескалації війни, а хочуть закінчити її якнайшвидше.
«Не потрібно тут нічого вигадувати, тут немає жодної конспірології. Це така тупа гра Москви, яка завжди для того, щоб змусити американців, англосаксів йти на переговори з росіянами саме з нашого кейсу», – додав Данилов.
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