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Секретар РНБО Данилов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Секретар РНБО Данилов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)
Данилов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві
фото з відкритих джерел

Данилов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві

Заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

Про це в етері Сусаільного сказав секретар РНБО Олексій Данилова в ефірі Суспільного.

«Ніякого розміщення ядерної зброї в Білорусі не буде і бути не може доти, поки Китай не дасть дозвіл. Чи дозволить КНР дозвіл? Я більш ніж впевнений, що ні», – сказав чиновник.

Данилов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві.

«Заяви Путіна щодо подібних планів є звичайним шантажем, спрямованим на те, щоб американці погоджувалися якнайшвидше йти на якісь переговори, домовлятися, щоб зупинити війну на умовах РФ», – пояснив секретар РНБО.

За його словами, росіяни вже не хочуть подальшої ескалації війни, а хочуть закінчити її якнайшвидше.

«Не потрібно тут нічого вигадувати, тут немає жодної конспірології. Це така тупа гра Москви, яка завжди для того, щоб змусити американців, англосаксів йти на переговори з росіянами саме з нашого кейсу», – додав Данилов.

 

 

Теги: РНБО Олексій Данилов росія Китай Білорусь переговори відео

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