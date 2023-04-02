Секретар РНБО Данилов прокоментував заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі (відео)

Данилов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві

Данилов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві

Заяви кремлівського диктатора Володимира Путіна щодо розміщення ядерної зброї на території Білорусі є простим шантажем.

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Про це в етері Сусаільного сказав секретар РНБО Олексій Данилова в ефірі Суспільного.

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«Ніякого розміщення ядерної зброї в Білорусі не буде і бути не може доти, поки Китай не дасть дозвіл. Чи дозволить КНР дозвіл? Я більш ніж впевнений, що ні», – сказав чиновник.

Данилов зазначив, що розміщення ядерної зброї на території Білорусі не потрібне ні Пекіну, ні Москві.

«Заяви Путіна щодо подібних планів є звичайним шантажем, спрямованим на те, щоб американці погоджувалися якнайшвидше йти на якісь переговори, домовлятися, щоб зупинити війну на умовах РФ», – пояснив секретар РНБО.

За його словами, росіяни вже не хочуть подальшої ескалації війни, а хочуть закінчити її якнайшвидше.

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«Не потрібно тут нічого вигадувати, тут немає жодної конспірології. Це така тупа гра Москви, яка завжди для того, щоб змусити американців, англосаксів йти на переговори з росіянами саме з нашого кейсу», – додав Данилов.