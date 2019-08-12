На Полтавщині горіло 30 гектарів сухої трави



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До гасіння пожежі залучили 32 особи та дев’ять одиниць техніки

Загоряння сухої трави виникло у Кременчуцькому районі

У неділю ввечері, 11 серпня, рятувальники ліквідували загоряння сухої трави на площі 30 га у Полтавській області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що загоряння сухої трави виникло поблизу села Дмитрівка Кременчуцького району Полтавської області.

До гасіння залучили 32 особи та дев’ять одиниць техніки, з них від ДСНС - 26 рятувальників особового складу та шість одиниць техніки.

Раніше у ДСНС попередили, що у низці областей України 11-12 серпня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

До слова, на Гран-Канарії (один з Канарських островів) горить близько тисячі гектарів лісових масивів, проведена масова евакуація.

Також повідомлялося, що у Канаді через лісову пожежу готують до евакуації в’язницю.