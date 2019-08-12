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    Події в Україні

    На Полтавщині горіло 30 гектарів сухої трави

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    До гасіння пожежі залучили 32 особи та дев&rsquo;ять одиниць техніки - На Полтавщині горіло 30 гектарів сухої трави
    До гасіння пожежі залучили 32 особи та дев’ять одиниць техніки

    Загоряння сухої трави виникло у Кременчуцькому районі

    У неділю ввечері, 11 серпня, рятувальники ліквідували загоряння сухої трави на площі 30 га у Полтавській області.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Зазначається, що загоряння сухої трави виникло поблизу села Дмитрівка Кременчуцького району Полтавської області.

    До гасіння залучили 32 особи та дев’ять одиниць техніки, з них від ДСНС - 26 рятувальників особового складу та шість одиниць техніки.

    Раніше у ДСНС попередили, що у низці областей України 11-12 серпня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

    До слова, на Гран-Канарії (один з Канарських островів) горить близько тисячі гектарів лісових масивів, проведена масова евакуація.

    Також повідомлялося, що у Канаді через лісову пожежу готують до евакуації в’язницю.

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