У ДСНС попередили про надзвичайну пожежну небезпеку
Найближчими днями в Україні переважатиме пожежна небезпека п’ятого класу
У низці областей України 11-12 серпня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«За даними Укргідрометцентру, 11-12 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні.
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В четвер, 9 серпня на Миколаївщині буревій повалив дерева і позривала дахи.