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    Політика

    У ДСНС попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

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    У ДСНС попередили про надзвичайну пожежну небезпеку

    Найближчими днями в Україні переважатиме пожежна небезпека п’ятого класу

    У низці областей України 11-12 серпня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, 11-12 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні.

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    Нагадаємо, що через негоду шість областей тепер без світла.

    В четвер, 9 серпня на Миколаївщині буревій повалив дерева і позривала дахи.

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