На Канарських островах горить близько тисячі гектарів лісу, проведено масову евакуацію



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Фото: Elvira Urquijo / EFE

В інциденті підозрюється 55-річний чоловік, з вини якого і спалахнув ліс

На Гран-Канарії (один з Канарських островів) горить близько тисячі гектарів лісових масивів, проведена масова евакуація.

Про це повідомляє портал 20minutos.

Пожежні служби Гран-Канарії повідомили про те, що вони перевантажені. На допомогу пожежникам відправили військових. Рятувальники встановили, що горить близько тисячі гектарів лісових масивів.

Проведена масова евакуація, сотні людей вже покинули свої будинки. Також евакуації підлягали мешканці найближчих сіл. Людей переміщують у муніципальні будівлі – спортивні центри, школи.

Зазначимо, що пожежа почалася на гірській місцевості всього за 32 км від столиці Гран-Канарії, Лас-Пальмас. Відомо, що в інциденті підозрюється 55-річний чоловік, з вини якого і спалахнув ліс.

Також з ранку були залучені десять повітряних засобів до рятувальної операції – це дев’ять вертольотів і один літак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сибіру горить понад 1 млн гектарів лісу. Російське відділення Greenpeace також зажадало від влади направити додаткові сили на боротьбу з вогнем, переглянути зони контролю, щоб не повторити катастрофу. Основна причина пожеж у Сибіру – необережне поводження з вогнем.

Зазначимо, що у Канаді через лісову пожежу готують до евакуації в’язницю.