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    У світі

    На Канарських островах горить близько тисячі гектарів лісу, проведено масову евакуацію

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    <p>Фото:&nbsp;Elvira Urquijo / EFE</p> - На Канарських островах горить близько тисячі гектарів лісу, проведено масову евакуацію

    Фото: Elvira Urquijo / EFE

    В інциденті підозрюється 55-річний чоловік, з вини якого і спалахнув ліс

    На Гран-Канарії (один з Канарських островів) горить близько тисячі гектарів лісових масивів, проведена масова евакуація.

    Про це повідомляє портал 20minutos.

    Пожежні служби Гран-Канарії повідомили про те, що вони перевантажені. На допомогу пожежникам відправили військових. Рятувальники встановили, що горить близько тисячі гектарів лісових масивів.

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    Проведена масова евакуація, сотні людей вже покинули свої будинки. Також евакуації підлягали мешканці найближчих сіл. Людей переміщують у муніципальні будівлі – спортивні центри, школи.

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    Зазначимо, що пожежа почалася на гірській місцевості всього за 32 км від столиці Гран-Канарії, Лас-Пальмас. Відомо, що в інциденті підозрюється 55-річний чоловік, з вини якого і спалахнув ліс.

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    Також з ранку були залучені десять повітряних засобів до рятувальної операції – це дев’ять вертольотів і один літак.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сибіру горить понад 1 млн гектарів лісу. Російське відділення Greenpeace також зажадало від влади направити додаткові сили на боротьбу з вогнем, переглянути зони контролю, щоб не повторити катастрофу. Основна причина пожеж у Сибіру – необережне поводження з вогнем.

    Зазначимо, що у Канаді через лісову пожежу готують до евакуації в’язницю.

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