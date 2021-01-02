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    Події в Україні

    На Прикарпатті у ДТП загинула дитина, ще четверо осіб травмовані

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    На Прикарпатті у ДТП загинула дитина, ще четверо осіб травмовані - На Прикарпатті у ДТП загинула дитина, ще четверо осіб травмовані
    На Прикарпатті у ДТП загинула дитина, ще четверо осіб травмовані
    Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

    У Долинському районі відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Renault та «ВАЗ»

    На Прикарпатті через зіткнення двох автомобілів загинула неповнолітня дівчина, ще четверо людей отримали травми.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

    «2 січня о 09:06 до рятувальників поступило повідомлення про ДТП в селі Новоселиця Долинського району. По прибутті до місця події було встановлено, що відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Renault та «ВАЗ». У результаті ДТП було травмовано чотирьох осіб та одна дитина 2007 року народження загинула», – йдеться у повідомленні.

    Вказано, що рятувальники надавали допомогу працівникам бригади «швидкої» – за допомогою приладу мішок АМБУ здійснювали штучне дихання потерпілій жінці та на ношах транспортували її до карети швидкої медичної допомоги, а також від’єднали клеми АКБ пошкоджених автомобілів.

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    На Прикарпатті у ДТП загинула дитина, ще четверо осіб травмовані
    На Прикарпатті у ДТП загинула дитина, ще четверо осіб травмовані
    Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

    Потерпілих громадян направлено до лікувального закладу.

    На місці ДТП працювали обласні слідчі, всі обставини смертельної ДТП встановлює поліція.

    Теги: ДТП ДСНС Івано-Франківщина смерть рятувальники поліція
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