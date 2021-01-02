На Прикарпатті у ДТП загинула дитина, ще четверо осіб травмовані

У Долинському районі відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Renault та «ВАЗ»

На Прикарпатті через зіткнення двох автомобілів загинула неповнолітня дівчина, ще четверо людей отримали травми.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в області.

«2 січня о 09:06 до рятувальників поступило повідомлення про ДТП в селі Новоселиця Долинського району. По прибутті до місця події було встановлено, що відбулося зіткнення двох легкових автомобілів Renault та «ВАЗ». У результаті ДТП було травмовано чотирьох осіб та одна дитина 2007 року народження загинула», – йдеться у повідомленні.

Вказано, що рятувальники надавали допомогу працівникам бригади «швидкої» – за допомогою приладу мішок АМБУ здійснювали штучне дихання потерпілій жінці та на ношах транспортували її до карети швидкої медичної допомоги, а також від’єднали клеми АКБ пошкоджених автомобілів.

Потерпілих громадян направлено до лікувального закладу.

На місці ДТП працювали обласні слідчі, всі обставини смертельної ДТП встановлює поліція.