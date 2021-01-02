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    Рятувальники знайшли на Івано-Франківщині туристку, яка заблукала у перший день нового року

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    Рятувальники супроводили жінку до місця її тимчасового проживанння - Рятувальники знайшли на Івано-Франківщині туристку, яка заблукала у перший день нового року
    Рятувальники супроводили жінку до місця її тимчасового проживанння
    Фото ДСНС в Івано-Франківській області

    Туристку знайшли о 22:05 в районі гори Явірник

    У Яремче на Івано-Франківщині ввечері 1 січня рятувальники знайшли туристку, що заблукала в горах. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

    «1 січня о 19:40 на пункт зв'язку державної пожежно-рятувальної частини № 9 міста Яремче надійшло повідомлення, що в районі гори Явірник села Микуличин Яремчанської міськради загубилася жінка, жителька Київської області, яка відпочивала у складі групи в одному з готелів. Туристка самостійно пішла на гору Явірник і втратила орієнтування, тому потрібна допомога в її пошуку», ─ йдеться у повідомленні.

    Рятувальники за допомогою мобільного зв'язку встановили орієнтовне місцезнаходження туристки. На виїзд було направлено рятувальників Яремчанського пошуково-рятувального відділення у складі трьох осіб.

    Зазначається, що рятувальники знайшли туристку о 22:05, яка заблукала в районі гори Явірник. Її супроводили до місця тимчасового проживання.

    Як повідомляв «Главком», напередодні Нового року рятувальники повідомили, що у Карпатах – шторм. Туристам наполегливо рекомендували відмовитися від походу на високогір'я.

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    Теги: Івано-Франківщина туризм рятувальники жінка шторм
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