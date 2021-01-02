  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Канаді розбився гелікоптер: є загиблі

    • Розсилка
    У Канаді розбився гелікоптер: є загиблі

    Чотири пасажири гелікоптера загинули

    Четверо людей загинули внаслідок падіння цивільного гелікоптера на півночі канадської провінції Альберта.

    Про це повідомляє CTV.

    Аварія сталася на полі однієї з місцевих ферм.

    Всі люди, що знаходяться в машині, загинули відразу. На місце події приїхали співробітники поліції і рятувальники.

    Інцидент трапився в регіоні Бьорч Хіл, що у 500 км на північний захід від столиці провінції міста Едмонтон.

    Наразі поліція закрила доступ до місця аварії та очікує на прибуття експертів.

    Вже розпочато розслідування причин аварії.

    До слова, у неділю, 6 грудня, поблизу села Гоголів Броварського району Київської області впав літак. 

    У результаті падіння літака на полі в селі Гоголів Броварського району Київщини постраждали громадяни України та Бельгії, яких «швидка» доправила у броварську лікарню.

    Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року розбився мотодельтаплан, що належав аероклубу «Gogolev-aero», розташованому в Гоголеві. Обидва броварчанина, що були на борту, загинули.

    Теги: Канада розслідування гелікоптер поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies