У Канаді розбився гелікоптер: є загиблі

Чотири пасажири гелікоптера загинули

Четверо людей загинули внаслідок падіння цивільного гелікоптера на півночі канадської провінції Альберта.

Про це повідомляє CTV.

Аварія сталася на полі однієї з місцевих ферм.

Всі люди, що знаходяться в машині, загинули відразу. На місце події приїхали співробітники поліції і рятувальники.

Інцидент трапився в регіоні Бьорч Хіл, що у 500 км на північний захід від столиці провінції міста Едмонтон.

Наразі поліція закрила доступ до місця аварії та очікує на прибуття експертів.

Вже розпочато розслідування причин аварії.

До слова, у неділю, 6 грудня, поблизу села Гоголів Броварського району Київської області впав літак.

У результаті падіння літака на полі в селі Гоголів Броварського району Київщини постраждали громадяни України та Бельгії, яких «швидка» доправила у броварську лікарню.

Нагадаємо, 5 жовтня 2020 року розбився мотодельтаплан, що належав аероклубу «Gogolev-aero», розташованому в Гоголеві. Обидва броварчанина, що були на борту, загинули.