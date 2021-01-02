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    В Україні у новорічну ніч поліція зловила 267 п'яних водіїв

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    <p>1 січня на спецлінію 102 надійшло 7294 виклики від українців</p> - В Україні у новорічну ніч поліція зловила 267 п'яних водіїв

    1 січня на спецлінію 102 надійшло 7294 виклики від українців

    Фото: пресслужба патрульної поліції

    Загалом 1 січня несли службу 1577 екіпажів патрульних

    У перший день 2021 року, 1 січня, на вулиці населених пунктів України виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

    Як повідомляється, 1 січня на спецлінію 102 надійшло 7294 виклики.

    «Патрульні склали 267 адміністративних протоколів на водіїв, які керували автомобілем у стані алкогольного сп’яніння», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що столична поліція повідомила про ДТП у перший день нового року.

    До відома, в Україні за дев’ять місяців 2020 року збільшилася кількість ДТП зі смертельними наслідками на 4,9% до 2,4 тис.  у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

    Загалом за дев’ять місяців 2020 року в Україні сталося 118,8 тисячі ДТП. Це на 3,6% більше, ніж у січні-вересні 2019 року.

    Теги: ДТП водій Україна поліція
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