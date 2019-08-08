На Рівненщині вітер обірвав електропровід: загинула пенсіонерка



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8 серпня у Рівненській області сталася гроза

Сильні пориви вітру обірвали електричний провід, який, ймовірно, впав на бабусю з онукою, які проходили повз

У четвер, 8 серпня, у Рівненській області через грозу загинула 83-літня жінка та постраждала дитина.

Про це виданню «Рівне Вечірнє» повідомив речник ГУ ДСНС в Рівненській області Максим Старенький.

За його словами, у селі Постійне Костопільського району сильні пориви вітру обірвали електричний провід, який, ймовірно, впав на бабусю з онукою, які проходили повз.

Через ураження струмом жінка померла на місці. Дитину госпіталізували у Костопільську районну лікарню.

«Там обірваний електропровід лінії 0,4 кіловольт. Попередньо — під час бурі з опори злетіло гніздо лелек і обірвало провід. Наразі ми достеменно не можемо сказати, чи наступила на нього жінка, чи проходили близько, бо радіус ураження електрострумом від обірваного проводу, який лежить на землі, може сягати 8−12 метрів. Тому вони могли і не торкатися його, а поруч проходити. Зрозуміло лише, що основний удар від ураження припав на жінку», — розповіла «Суспільному» речниця Рівнеобленерго Алла Ліхачова.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

Як повідомляють кияни, по місту є повалені дерева, обірвані лінії електропередач.

В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги. На Осокорках теж затоплено підземні переходи.

Березняки також потрапили під зливу та ураганний вітер.