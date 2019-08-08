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    З’явилися фото і відео страшного урагану в Києві

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    Наслідки негоди на Березняках - З’явилися фото і відео страшного урагану в Києві
    Наслідки негоди на Березняках
    Фото: Сергій Орловський, Facebook

    На Березняках ураган повалив дерева

    Масив Березняки, що у Дніпровському районі Києва, теж потрапив під зливу та ураганний вітер, які сьогодні пронеслися Києвом.

    Мешканці цього масиву, користувачі соцмережі, активно діляться у групі «Наш дім - Березняки» у Facebook фотографіями та відео негоди.

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    З’явилися фото і відео страшного урагану в Києві
    З’явилися фото і відео страшного урагану в Києві
    З’явилися фото і відео страшного урагану в Києві
    З’явилися фото і відео страшного урагану в Києві

    На Осокорках в результаті сильного дощу затоплено підземні переходи.

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    Затоплений перехід на Осокорках. Фото: Леся Шелест, Facebook

    Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

    Як повідомляють кияни, по місту є повалені дерева, обірвані лінії електропередач.

    В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги.

    Фахівці нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Нагадуємо: при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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