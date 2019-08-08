На Позняках справжній потоп (фото)



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У підземному переході на Позняках по кісточки води Фото: Мар'яна П'єцух, Facebook

Дороги та тротуари на Позняках перетворилися на річки

В результаті сильної грози, яка пройшла сьогодні в Києві, на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи.

Про це повідомила журналіст Мар'яна П'єцух на своїй сторінці у Facebook.

«Титанік іде на дно. Люди в підземці оточені водою. Познячкі традиційні, коли грозові». – прокоментувала вона фото.

Крім того, дороги та тротуари на Позняках перетворилися на ріки.

Як повідомлялося, сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром. Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий). Негода зачепила в основному лівий берег міста.

Як повідомляють кияни, по місту є повалені дерева, обірвані лінії електропередач.

Фахівці нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадуємо: при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами: 101 або 103.