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    Києвом пронісся ураган (фото)

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    У Києві дощ зі шквалистим вітром - Києвом пронісся ураган (фото)
    У Києві дощ зі шквалистим вітром

    Негода наробила лиха в Києві

    Сьогодні, 8 серпня, близько 15-ї години у Києві пройшла сильна гроза з ураганним вітром.  

    Шквали вітру сягали 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

    Негода зачепила в основному лівий берег міста.

    Як повідомляють кияни, по місту є повалені дерева, обірвані лінії електропередач.

    В результаті сильної грози на Позняках у Дарницькому районі затопило підземні переходи і дороги.

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    Києвом пронісся ураган (фото)
    Києвом пронісся ураган (фото)
    Києвом пронісся ураган (фото)
    Фото: РБК-Україна

    Фахівці нагадують основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Нагадуємо: при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформуйте екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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