  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Сході України за добу знищили близько 130 окупантів та дев'ять танків

    На сході України військові ліквідували майже 130 окупантів&nbsp;та дев'ять танків - На Сході України за добу знищили близько 130 окупантів та дев'ять танків
    На сході України військові ліквідували майже 130 окупантів та дев'ять танків
    фото з відкритих джерел

    Українські військові відбили 24 березня п'ять атак окупаційних військ РФ на сході України

    Протягом сьогоднішнього дня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські воїни відбили п'ять атак російських фашистських військ та знищили ворожу техніку. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

    За даними військових, у результаті боїв було знищено:

    • особового складу – до 130 осіб;
    • танків – 9;
    • бронетранспортер – 1;
    • БМП – 6;
    • самохідних артустановок, гармат – 5;
    • АТ – 8;
    • УР-77 – 1.

    У четвер, 24 березня, українські військові у Чорнобаївці під Херсоном удесяте розгромили російських окупантів.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Сході України за добу знищили близько 130 окупантів та дев'ять танків