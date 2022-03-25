На Сході України за добу знищили близько 130 окупантів та дев'ять танків
На сході України військові ліквідували майже 130 окупантів та дев'ять танків
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Українські військові відбили 24 березня п'ять атак окупаційних військ РФ на сході України
Протягом сьогоднішнього дня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські воїни відбили п'ять атак російських фашистських військ та знищили ворожу техніку. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».
За даними військових, у результаті боїв було знищено:
- особового складу – до 130 осіб;
- танків – 9;
- бронетранспортер – 1;
- БМП – 6;
- самохідних артустановок, гармат – 5;
- АТ – 8;
- УР-77 – 1.
У четвер, 24 березня, українські військові у Чорнобаївці під Херсоном удесяте розгромили російських окупантів.