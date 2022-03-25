На Сході України за добу знищили близько 130 окупантів та дев'ять танків

На сході України військові ліквідували майже 130 окупантів та дев'ять танків

Українські військові відбили 24 березня п'ять атак окупаційних військ РФ на сході України

Протягом сьогоднішнього дня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» українські воїни відбили п'ять атак російських фашистських військ та знищили ворожу техніку. Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Схід».

За даними військових, у результаті боїв було знищено:

особового складу – до 130 осіб;

танків – 9;

бронетранспортер – 1;

БМП – 6;

самохідних артустановок, гармат – 5;

АТ – 8;

УР-77 – 1.

У четвер, 24 березня, українські військові у Чорнобаївці під Херсоном удесяте розгромили російських окупантів.