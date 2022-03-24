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    Події в Україні

    Україна евакуювала понад 3 тис. осіб з гарячих точок

    Всього евакуйовано 3343 людини - Україна евакуювала понад 3 тис. осіб з гарячих точок
    Всього евакуйовано 3343 людини

    В Україні спрацювали всі сім гуманітарних коридорів

    Віцепрем'єрка України – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що 24 березня в Україні спрацювали всі 7 гуманітарних коридорів, якими вдалося увакуювати 3343 людини. Про це Верещук сказала у відеозверненні.

    «З семи гуманітарних коридорів для людей з населених пунктів, де ведуться активні бойові дії, спрацювали всі. Всього евакуйовано 3343 людини», – розповіла міністерка.

    Донецька область

    З міста Маріуполь на власному транспорті до міста Запоріжжя сьогодні дісталося 2 717 маріупольців.

    «На жаль, окупанти вже третю добу не пропускають в місто гуманітарну колону. Проте ми не полишаємо спроб! Всі 50 автобусів для евакуації маріупольців з міста Бердянськ, вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз продовжують чекати перед в’їздом до міста», – зазначила віце-прем’єр.

    Також сьогодні було звільнено усіх водіїв та рятувальників ДСНС, які були захоплені в місті Мангуш 2 дні тому. Вони вже приєдналися до колони на в'їзді до міста Бердянськ.

    Запорізька область

    З міста Пологи сьогодні було евакуйовано 117 людей, в т.ч. 35 дітей-сиріт з місцевого інтернату. Завтра вони будуть направлені на тимчасову реабілітацію до Італії. Також до міста було доставлено гуманітарну допомогу.

    З міста Мелітополь евакуацію провести не вдалося, але гуманітарна колона дісталася міста і продовжить завтра свій рух.

    Київська область

    З селищ Велика Димерка, Богданівка та села Бервиця було евакуйовано 509 людей до Броварів.

    «Також сьогодні відбувся обмін наших військовополонених та цивільних моряків. Всі вони вже в безпеці і отримують усю необхідну допомогу. Ми продовжуємо працювати над звільненням усіх наших громадян, в тому числі прикордонників та цивільних із острова Зміїний. Також надіслала звернення до РФ щодо викрадених представників органів місцевого самоврядування. Україна вимагає і наполягає на тому, що брати в полон цивільних є порушенням міжнародного гуманітарного права і ми вимагаємо їх негайного звільнення!», – заявила Ірина Верещук.

    Вона зазначила, що люди, яким вдалося врятуватися з полону окупантів, розповідають про масові застосування тортур до полонених.

    «Публічно наголошую: ми знайдемо кожного російського військового та їх посіпак, які вдаються до військових злочинів і притягнемо їх до найсуворішої відповідальності в Гаазькому трибуналі та інших інстанціях. Не думайте, що ваші прізвища нам невідомі», – застерегла віце-прем’єр-міністр.

    Нагадаємо, російські окупанти вночі та вранці 24 березня обстріляли населені пункти Луганщини, наносячи авіаудари та скинувши фосфорні бомби. Внаслідок дій ворога загинуло четверо людей, серед яких діти.

    Теги: Запоріжжя Маріуполь росія окупанти ДСНС війна Україна Запорізька область окупація Ірина Верещук звільнення #stoprussia
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    Україна евакуювала понад 3 тис. осіб з гарячих точок