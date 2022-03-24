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    Події в Україні

    У Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину

    Комендантська година розпочнеться у місті у суботу, 26 березня, о 20:00 і завершиться у понеділок, 28 березня - У Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину
    Комендантська година розпочнеться у місті у суботу, 26 березня, о 20:00 і завершиться у понеділок, 28 березня
    фото: sud.ua

    Комендантська година діятиме від 26 березня

    У Запоріжжі від суботи, 26 березня, запроваджують тривалу комендантську годину. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

    Комендантська година розпочнеться у місті у суботу, 26 березня, о 20:00 і завершиться у понеділок, 28 березня, о 05:00.

    Протягом дії комендантської години містян закликають не виходити на вулиці та до громадських місць (тільки зі спеціально виданими перепустками та посвідченнями особи).

    «Просимо керівників підприємств, що відносяться до критичної інфраструктури, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток. Усіх просимо поставитися з розумінням. Місто має працювати! Місто має захищатися!» – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, захисники Запорізької області протягом минулої доби, а також уночі проти 23 березня завдали суттєвих втрат російським окупантам.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна окупація комендантська година #stoprussia
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    У Запоріжжі запроваджують тривалу комендантську годину