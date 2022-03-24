  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Українські військові в 10-й раз знищили окупантів у Чорнобаївці (відео)

    Українські військові знову накрили окупантів під Чорнобаївкою - Українські військові в 10-й раз знищили окупантів у Чорнобаївці (відео)
    Українські військові знову накрили окупантів під Чорнобаївкою
    фото з відкритих джерел

    В даний час спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст

    У четвер, 24 березня, українські військові у Чорнобаївці під Херсоном удесяте розгромили російських окупантів. Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.

    «Барабанний дріб! Рівняйся, струнко! Вдесяте Чорнобаївку – зустрічай!», – заявив Арестович.

    Він додав, що зараз спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст.

    «Зараз спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст – тікають! Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому під час сьомого разу», – додав Олексій Арестович.

    Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виклав відео боїв у Чорнобаївці.

    Нагадаємо, ЗСУ 23 березня в 9-й раз розгромили окупантів у Чорнобаївці.

    Також станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб.

    Нещодавно, ЗСУ увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині.

    Напередодні Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Українські військові в 10-й раз знищили окупантів у Чорнобаївці (відео)