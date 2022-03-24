Українські військові в 10-й раз знищили окупантів у Чорнобаївці (відео)
В даний час спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст
У четвер, 24 березня, українські військові у Чорнобаївці під Херсоном удесяте розгромили російських окупантів. Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на своїй сторінці у Facebook.
«Барабанний дріб! Рівняйся, струнко! Вдесяте Чорнобаївку – зустрічай!», – заявив Арестович.
Він додав, що зараз спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст.
«Зараз спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст – тікають! Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому під час сьомого разу», – додав Олексій Арестович.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім виклав відео боїв у Чорнобаївці.
Нагадаємо, ЗСУ 23 березня в 9-й раз розгромили окупантів у Чорнобаївці.
Також станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб.
Нещодавно, ЗСУ увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині.
Напередодні Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.