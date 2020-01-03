Одещина: на сміттєзвалищі знайдено матрац із грошима



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Ілюстративне фото

Знайдені гроші будуть зберігатися в мерії Кілії протягом півроку

У Кілійському районі Одеської області жителі двох сіл виявили на сміттєзвалищі матрац, в який була захована велика сума грошей. Про це повідомив голова Кілійської ОТГ Павло Бойченко у Facebook.

За його словами, після розголосу про знахідку відразу кілька жителів села заявили, що гроші належать їм, однак довести це ніхто не зміг.

«Відповідно до вимог законодавства, настоятель храму отець Василь сьогодні передав кошти на зберігання до виконкому Кілійського міської ради», - написав Бойченко.

Він зазначив, що гроші будуть зберігатися в мерії протягом півроку. Якщо за цей час не вдасться встановити їхнього власника, гроші передадуть людям, які їх знайшли.

«Разом з цим хочу спростувати байки. Знайдена сума це не мільйони і навіть не сотні тисяч, і не доларів, і не євро. Наші рідні гривні», - повідомив Бойченко.

Він зазначив, що про передачу грошей на зберігання було складено відповідний акт.