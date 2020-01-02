Трамп закликав Євросоюз більше допомагати Україні



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Президент та перша леді США розмовляють з журналістами в новорічну ніч у резиденції Мар-а-Лаґо, штат Флорида Фото: AFP

Американський президент також закликав НАТО допомагати Україні

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами перед новорічною вечіркою 31 грудня заявив, «що інші країни також мають більше допомагати Україні».

Про це повідомляє «Голос Америки».

Трамп похвалив Володимира Зеленського, але наголосив на великі корумпованості в Україні та згадав телефонну розмову з українським лідером.

«Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через корупцію. У них надзвичайно велика корупція», - сказав Трамп.

Коментуючи справу імпічменту, Трамп закликав американців прочитати розшифровку телефонної розмови з президентом України або запитати особисто Зеленського.

«Все, що вам треба зробити – прочитати розшифровку, або ви можете піти і поговорити з президентом України. Президент України голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву, він багато разів казав, що не було тиску. Міністр закордонних справ України заявив, що не було жодного тиску. І це вся справа», - сказав Трамп.

Американський президент не поскупився на комплімент і для канцлерки Німеччини.

«Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель. Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні – ред.)? Чому лише Сполучені Штати?», - таким чином президент США закликав європейські країни допомагати більше Україні.

Він також додав, що НАТО повинно допомагати більше Україні:

«Це НАТО. Ці країни повинні вкладати кошти (в бюджет Альянсу – ред.), вони також повинні більше давати Україні», - сказав президент Трамп.