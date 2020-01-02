Трамп закликав Євросоюз більше допомагати Україні
Американський президент також закликав НАТО допомагати УкраїніПрезидент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами перед новорічною вечіркою 31 грудня заявив, «що інші країни також мають більше допомагати Україні».
Про це повідомляє «Голос Америки».
Трамп похвалив Володимира Зеленського, але наголосив на великі корумпованості в Україні та згадав телефонну розмову з українським лідером.
«Це була ідеальна, абсолютно відповідна розмова із дуже добрим чоловіком, із дуже добрим президентом. Гадаю, він дуже добре справляється. Значною мірою, чому його обрали президентом, це через корупцію. У них надзвичайно велика корупція», - сказав Трамп.
Коментуючи справу імпічменту, Трамп закликав американців прочитати розшифровку телефонної розмови з президентом України або запитати особисто Зеленського.
«Все, що вам треба зробити – прочитати розшифровку, або ви можете піти і поговорити з президентом України. Президент України голосно і чітко заявив, і я ціную його заяву, він багато разів казав, що не було тиску. Міністр закордонних справ України заявив, що не було жодного тиску. І це вся справа», - сказав Трамп.
Американський президент не поскупився на комплімент і для канцлерки Німеччини.
«Дуже гарна жінка, скажу вам чесно, канцлерка Меркель. Де канцлерка Меркель? Де французький президент Макрон? Чому вони не виділяють гроші (Україні – ред.)? Чому лише Сполучені Штати?», - таким чином президент США закликав європейські країни допомагати більше Україні.
Він також додав, що НАТО повинно допомагати більше Україні:
«Це НАТО. Ці країни повинні вкладати кошти (в бюджет Альянсу – ред.), вони також повинні більше давати Україні», - сказав президент Трамп.