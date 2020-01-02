Влада похвалилася рекордними залишками коштів у казні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку перевищують 17 млрд грн

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку, станом на 1 січня 2020 року, становили 17,548 млрд грн, що більше ніж утричі порівняно з показником на початок грудня. Про це повідомила Державна казначейська служба.

За її даними, залишки на Єдиному казначейському рахунку на початок року з 2003-го перевищували 17 млрд грн лише раз - у 2006 році, коли вони становили 17,015 млрд грн.

Минулого року на початок січня цей показник становив 9,86 млрд грн, роком раніше - майже 5,1 млрд грн, зазначила Державна казначейська служба.

Згідно з даними Національного банку України, залишок коштів на кореспондентських рахунках банків у грудні 2019 року скоротився на 1,68 млрд грн - до 52,43 млрд грн.

Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

Читайте також