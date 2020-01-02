Експерт вказав на серйозну помилку Нацбанку у 2019 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юрчишин стверджує, що валютний курс також «штовхав безкінечний ріст ОВДП (облігації внутрішньої державної позики – ред.), в які вкладаються нерезиденти»

Валютний курс «підштовхнули» «гарячі» гроші, - Юрчишин

Василь Юрчишин, директор економічних програм Центру Разумкова в коментарі «Главкому» для проекту Економічні підсумки-2019. пояснив феномен сильної гривні, яким був позначений 2019 рік.

«Пів року ми жили в стані виборів, а під вибори в країну заходять «гарячі» гроші, які підштовхували курс», - зазначив економіст. Юрчишин стверджує, що валютний курс також «штовхав безкінечний ріст ОВДП (облігації внутрішньої державної позики – ред.), в які вкладаються нерезиденти». «Уряд разом з Нацбанком припустилися серйозної помилки, не почавши вчасно знижувати їхню високу доходність», - пояснив Юрчишин.

Нагадаємо, 27 грудня прем’єр Олексій Гончарук повідомив, що Кабінет міністрів України підготує новий макроекономічний прогноз на початку 2020 року і запропонує Верховній Раді внести зміни до бюджету-2020.

Як повідомлялося, доходи загального фонду державного бюджету України з початку 2019 року становили 93,9% від запланованого показника, в результаті чого до бюджету не надійшло 51,46 млрд гривень, запланованих у бюджеті. Це сталося через зміцнення національної валюти.

Раніше Кабінет міністрів зробив прогноз, що середній курс гривні до долара у 2020 році становитиме 27 грн/долар. Така цифра закладена у макропрогнозі, на якому розрахований проект держбюджету-2020.

Читайте більше: