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    Події в Україні

    На Тернопільщині чоловіка виправдали за зберігання марихуани. Миші з’їли доказ

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    Сам обвинувачений провини не визнавав - На Тернопільщині чоловіка виправдали за зберігання марихуани. Миші з’їли доказ
    Сам обвинувачений провини не визнавав

    На місці, де зберігалися докази, знайшли тільки розірвану спецупаковку

    У Тернопільському районному суді виправдали людину, якого звинувачували в незаконному зберіганні марихуани. Про це пише realno.te.

    Як з’ясувалося, кримінальну справу порушили ще в 2017 році, а до суду передали тільки нещодавно. Під час судового розгляду з’ясувалося, що речовий доказ, а саме пакетика з сімома грамами марихуани, немає.

    «Суд надав листа за підписом заступника начальника слідчого управління ГУНП в області, зі змісту якої випливає, що під час інвентаризації комісія виявила зіпсований речовий доказ, а точніше його відсутність – марихуана зникла, а від спецупаковки залишилися клаптики. Мовляв, сталося це від неналежного зберігання. Речові докази валялися в приміщенні на підлозі в кутку. Все мокре від розлитої речовини невідомого походження темного кольору зі специфічним запахом. До того ж всюди – послід від гризунів», – пише видання.

    Сам обвинувачений не визнавав провини. До речі, чоловік раніше був двічі судимим. Звільнився з місць позбавлення волі в 2011 році. У Тернополі орендував квартиру, туди і прийшли правоохоронці з обшуком, в результаті якого знайшли на полиці пачку з-під сигарет, в якій знаходився пакетик з марихуаною.

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