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    Економіка та фінанси

    Радник Авакова про аудит Держрезерву: майже 3 тисячі вагонів українського зерна «з’їли миші»

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    <p>Українське зерно в Держрезерві &laquo;з&rsquo;їли миші&raquo;</p> - Радник Авакова про аудит Держрезерву: майже 3 тисячі вагонів українського зерна «з’їли миші»

    Українське зерно в Держрезерві «з’їли миші»

    Сума збитків – понад 800 млн грн

    Радник міністра МВС Михайло Апостол повідомив про результати аудиту Держрезерву. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

     «Майже 2700 вагонів зерна, яке повинно б знаходитися на зберіганні у Держрезерві,  з’їли миші. Сума збитків більше 800 млн грн. Цю нестачу, за словами колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого, виявили під час аудиту», – повідомив Апостол.

    За словами радника, «ненажерливі миші добралися також до структури Держрезерву у Чорткові,на Тернопільщині. Тут вони очистили склади зерна, яке  б помістилося у понад 150 вагонів-зерновозів».

    Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України вимагає від уряду невідкладно забезпечити додаткове накопичення продовольства у системі державного матеріального резерву.

    Нагадаємо, що «Главком» два місяці попереджає про загрози дефіциту продовольства в Україні. Зокрема, Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» закликали президента та уряд обмежити експорт зерна - інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів.

    Раніше експерти ФАО, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, вже застерігають, що через пандемію коронавірусу вже у квітні-травні можуть початися проблеми з поставками продуктів харчування в магазини. Поки що ж ситуація залишається під контролем лише завдяки тому, що більшість країн мали запаси продовольства.

     

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