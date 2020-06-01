Радник Авакова про аудит Держрезерву: майже 3 тисячі вагонів українського зерна «з’їли миші»



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Українське зерно в Держрезерві «з’їли миші»

Сума збитків – понад 800 млн грн

Радник міністра МВС Михайло Апостол повідомив про результати аудиту Держрезерву. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Майже 2700 вагонів зерна, яке повинно б знаходитися на зберіганні у Держрезерві, з’їли миші. Сума збитків більше 800 млн грн. Цю нестачу, за словами колишнього керівника Держрезерву Ярослава Погорілого, виявили під час аудиту», – повідомив Апостол.

За словами радника, «ненажерливі миші добралися також до структури Держрезерву у Чорткові,на Тернопільщині. Тут вони очистили склади зерна, яке б помістилося у понад 150 вагонів-зерновозів».

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України вимагає від уряду невідкладно забезпечити додаткове накопичення продовольства у системі державного матеріального резерву.

Нагадаємо, що «Главком» два місяці попереджає про загрози дефіциту продовольства в Україні. Зокрема, Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» закликали президента та уряд обмежити експорт зерна - інакше різко зросте вартість хліба і хлібобулочних виробів.

Раніше експерти ФАО, продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, вже застерігають, що через пандемію коронавірусу вже у квітні-травні можуть початися проблеми з поставками продуктів харчування в магазини. Поки що ж ситуація залишається під контролем лише завдяки тому, що більшість країн мали запаси продовольства.