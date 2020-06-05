«Мінера» київського моста Метро відправили до психіатричної лікарні



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Затриманий Віталій Ткаленко

У зв'язку з неадекватною поведінкою і схильністю до суїциду було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу

Дніпровський районний суд Києва змінив запобіжний захід Віталію Ткаленку, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро в Києві.

Про це в п'ятницю, 5 червня, повідомила спікер прокуратури Києва Надія Максимець у коментарі виданню «Унн».

«У зв'язку з його неадекватною поведінкою і схильністю до суїциду було прийнято рішення про зміну запобіжного заходу з утримання під вартою на поміщення в спеціалізований медичний заклад», - сказала вона.

За словами представника прокуратури, в психіатричній лікарні Ткаленко перебуватиме в умовах, що виключають його небезпечну поведінку - до 29 липня включно.

Нагадаємо, 3 червня Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід чоловікові, який 1 червня погрожував підірвати міст Метро. Підозрюваного було взято під арешт на два місяці.

Нагадаємо, 1 червня невідомий повідомив про замінування мосту Метро в Києві.

На місці події перебували слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка.

У столиці було введено спеціальну поліцейську операцію.

До мосту прибули прибули спецпризначенці і пригнали бронетранспортер.

У соцмережі з'явилося фото «мінувальника». О 15:20 правоохоронці затримали зловмисника.

Після затримання «мінера» жодних небезпечних предметів чи речовин на мосту не виявлено. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

Як повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, затриманому буде висунуто звинувачення у спробі теракту.

2 червня чоловіку повідомлено про підозру. Його дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки).