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    Зеленський попросив Папу Римського допомоги у визволенні полонених українців

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    <span>Володимир Зеленський і папа Римський Франциск під час зустрічі у Ватикані, 8 лютого 2020</span> - Зеленський попросив Папу Римського допомоги у визволенні полонених українців
    Володимир Зеленський і папа Римський Франциск під час зустрічі у Ватикані, 8 лютого 2020

    Президент знову запросив папу Римського відвідати Україну

    Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Його Святістю Папою Франциском. 

    Про це надвечір у п’ятницю, 5 червня, інформує пресслужба Офісу президента.

    Зазначається, що Зеленський поінформував Папу Римського про безпекову ситуацію на Донбасі та звернувся до нього з проханням про допомогу у звільненні всіх українців, незаконно утримуваних на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму та в Росії.

    «Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення «червоних ліній» стосовно власної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності», – наголосив Володимир Зеленський.

    Папа Франциск подякував президенту України за його спроби мирного врегулювання, а також відзначив, що опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа, наголосили на Банковій.

    Співрозмовники обговорили двосторонню співпрацю в гуманітарній сфері. Домовлено зміцнити взаємодію у питаннях охорони здоров’я й захисту довкілля та реалізувати спільні ініціативи в цьому напрямі.

    Президент підтвердив запрошення Папі Франциску здійснити візит до України.

    Зазначається, що ця розмова стала продовженням діалогу, започаткованого під час офіційного візиту Зеленського до Ватикану 8 лютого 2020 року.

    Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення.

    Як вже відомо, після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.

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