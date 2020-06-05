Зеленський попросив Папу Римського допомоги у визволенні полонених українців
Президент знову запросив папу Римського відвідати Україну
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Його Святістю Папою Франциском.
Про це надвечір у п’ятницю, 5 червня, інформує пресслужба Офісу президента.
Зазначається, що Зеленський поінформував Папу Римського про безпекову ситуацію на Донбасі та звернувся до нього з проханням про допомогу у звільненні всіх українців, незаконно утримуваних на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму та в Росії.
«Ми шукаємо рішення для просування вперед у мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення «червоних ліній» стосовно власної безпеки, суверенітету й територіальної цілісності», – наголосив Володимир Зеленський.
Папа Франциск подякував президенту України за його спроби мирного врегулювання, а також відзначив, що опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа, наголосили на Банковій.
Співрозмовники обговорили двосторонню співпрацю в гуманітарній сфері. Домовлено зміцнити взаємодію у питаннях охорони здоров’я й захисту довкілля та реалізувати спільні ініціативи в цьому напрямі.
Президент підтвердив запрошення Папі Франциску здійснити візит до України.
Зазначається, що ця розмова стала продовженням діалогу, започаткованого під час офіційного візиту Зеленського до Ватикану 8 лютого 2020 року.
Як повідомлялося, 12 липня 2019 року судом присяжних міста Павія (Ломбардія) старшого сержанта НГУ Віталія Марківа засуджено до 24 років ув’язнення.
Як вже відомо, після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Віталія Марківа. Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить його невинуватість у вбивстві.