На війні в Україні загинув доброволець із Канади
Григорія Цехмістренка буде поховано в Києві
В Україні загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко, який воював із російськими загарбниками з початку вторгнення. Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.
«28-річний канадець, який був медиком-добровольцем під час російського вторгнення до України, загинув», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Цехмістренко походив з України, але мав канадське громадянство. Він проживав у місті Порт Еліс в провінції Британська Колумбія. За словами його бойового побратима, Цехмістренко загинув уночі 14 січня поблизу Бахмута.
До України він приїхав з Канади у січні минулого року, коли ще ширилась інформація про підготовку Росією повномасштабного вторгнення.
За даними CBC News, Цехмістренко уже третій канадець, загиблий на війні в Україні. Його буде поховано в Києві.
Нагадаємо, у грудні на війні в Україні загинув 16-й білоруський доброволець.
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