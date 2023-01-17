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На війні в Україні загинув доброволець із Канади

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На війні в Україні загинув доброволець із Канади
28-річний канадець був медиком-добровольцем
фото з відкритих джерел

Григорія Цехмістренка буде поховано в Києві

В Україні загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко, який воював із російськими загарбниками з початку вторгнення. Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

«28-річний канадець, який був медиком-добровольцем під час російського вторгнення до України, загинув», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Цехмістренко походив з України, але мав канадське громадянство. Він проживав у місті Порт Еліс в провінції Британська Колумбія. За словами його бойового побратима, Цехмістренко загинув уночі 14 січня поблизу Бахмута.

До України він приїхав з Канади у січні минулого року, коли ще ширилась інформація про підготовку Росією повномасштабного вторгнення.

За даними CBC News, Цехмістренко уже третій канадець, загиблий на війні в Україні. Його буде поховано в Києві.

Нагадаємо, у грудні на війні в Україні загинув 16-й білоруський доброволець.

Теги: війна Канада окупанти росія

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