На війні в Україні загинув доброволець із Канади

Григорія Цехмістренка буде поховано в Києві

В Україні загинув канадський доброволець Григорій Цехмістренко, який воював із російськими загарбниками з початку вторгнення. Про це повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«28-річний канадець, який був медиком-добровольцем під час російського вторгнення до України, загинув», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Цехмістренко походив з України, але мав канадське громадянство. Він проживав у місті Порт Еліс в провінції Британська Колумбія. За словами його бойового побратима, Цехмістренко загинув уночі 14 січня поблизу Бахмута.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До України він приїхав з Канади у січні минулого року, коли ще ширилась інформація про підготовку Росією повномасштабного вторгнення.

За даними CBC News, Цехмістренко уже третій канадець, загиблий на війні в Україні. Його буде поховано в Києві.

Нагадаємо, у грудні на війні в Україні загинув 16-й білоруський доброволець.