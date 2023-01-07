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Розвідка показала, як добровольці з Чечні допомагають нищити окупантів у Бахмуті (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Розвідка показала, як добровольці з Чечні допомагають нищити окупантів у Бахмуті (відео)
скрін з відео

Добровольці з Чечні захищають Україну у складі Інтернаціонального легіону

Чеченські добровольці у Бахмуті на Донеччині допомагають українським військовим знищувати російських загарбників. Відповідне відео оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

Добровольці з Чечні захищають Україну у складі Інтернаціонального легіону ГУР Міноборони. Серед добровольців – герой ічкерійського народу Абдул Хакім, який зараз воює у Бахмуті.

Повідомляється, що Абдул Хакім до повномасштабного російського вторгнення керував групою «Аджнад аль-Кавказ» в Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія –добровольчого підрозділу в складі українського Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міноборони.

Нагадаємо, триває 318-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині. 

Теги: росія окупанти війна Чечня Бахмут українка

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