Розвідка показала, як добровольці з Чечні допомагають нищити окупантів у Бахмуті (відео)

Добровольці з Чечні захищають Україну у складі Інтернаціонального легіону

Чеченські добровольці у Бахмуті на Донеччині допомагають українським військовим знищувати російських загарбників. Відповідне відео оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

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Добровольці з Чечні захищають Україну у складі Інтернаціонального легіону ГУР Міноборони. Серед добровольців – герой ічкерійського народу Абдул Хакім, який зараз воює у Бахмуті.

Повідомляється, що Абдул Хакім до повномасштабного російського вторгнення керував групою «Аджнад аль-Кавказ» в Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія –добровольчого підрозділу в складі українського Інтернаціонального легіону Головного управління розвідки Міноборони.

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Нагадаємо, триває 318-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону. Веде наступальні дії на Бахмутському напрямку. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка Луганської області та Озарянівка, Соледар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Сіль, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.