На війні в Україні загинув ще один білоруський доброволець

Олексій Авдєєнко був добровольцем тактичної групи «Білорусь»

Захищаючи Україну на Бахмутському напрямку загинув білоруський доброволець Олексій Авдєєнко. Про це повідомляє моніторингова група «Белорускі Гаюн».

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«Стало відомо про смерть білоруського добровольця Олексія Авдєєнка з позивним «Якубом», який загинув 4 грудня на Бахмутському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Олексій Авдєєнко був добровольцем тактичної групи «Білорусь» і підписав контракт із ЗСУ. Він з перших днів війни брав активну участь в обороні України.

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Таким чином, відомо про загибель уже 16 білоруських добровольців, які загинули, захищаючи Україну після 24 лютого.

Нагадаємо, 3 грудня у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України.

Раніше російські пропагандисти поширювали тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута.

Також Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

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Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.