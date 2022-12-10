Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На війні в Україні загинув ще один білоруський доброволець

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На війні в Україні загинув ще один білоруський доброволець
Беларускі Гаюн

Олексій Авдєєнко був добровольцем тактичної групи «Білорусь»

Захищаючи Україну на Бахмутському напрямку загинув білоруський доброволець Олексій Авдєєнко. Про це повідомляє моніторингова група «Белорускі Гаюн».

«Стало відомо про смерть білоруського добровольця Олексія Авдєєнка з позивним «Якубом», який загинув 4 грудня на Бахмутському напрямку», – йдеться в повідомленні.

Олексій Авдєєнко був добровольцем тактичної групи «Білорусь» і підписав контракт із ЗСУ. Він з перших днів війни брав активну участь в обороні України.

На війні в Україні загинув ще один білоруський доброволець фото 1

Таким чином, відомо про загибель уже 16 білоруських добровольців, які загинули, захищаючи Україну після 24 лютого.

Нагадаємо, 3 грудня у боях під Бахмутом загинули п'ятеро громадян Грузії, які добровільно стали на захист України. 

Раніше російські пропагандисти поширювали тезу про те, що українське керівництво нібито навіть не рахує тіла загиблих в районі Бахмута. 

Також Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут. Усі основні дороги, які ведуть до Бахмута, які забезпечують постачання, під повним контролем України.

Нагадаємо, радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагалися виконати політичну мету та кинули велику кількість сил для того, аби захопити Донецьку область, але зазнали поразки.  

Як відомо, поблизу Бахмута, що на Донеччині, зараз тривають найзапекліші бої.

Читайте також: Андрій Іллєнко: Наші солдати роблять під Бахмутом великий подвиг. Україна має знати про це
Теги: Білорусь Україна війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Грузинські легіонери віддали життя за Україну
У боях під Бахмутом загинули п’ятеро грузинських добровольців
4 грудня, 11:58
Звільнений з полону «ДНР» британець вирішив повернутися в Україну
Доброволець з Британії, який у полоні був засуджений на смерть, планує повернутися в Україну
13 листопада, 06:50
Британці поскаржилися на погіршення стану здоров'я після полону
Звільнені з полону британські добровольці розповіли про тортури рашистів
23 вересня, 16:20

Події в Україні

Окупанти вдарили по Авдіївці: є постраждалі
Окупанти вдарили по Авдіївці: є постраждалі
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
У Криму згоріла казарма з окупантами (відео)
На війні в Україні загинув ще один білоруський доброволець
На війні в Україні загинув ще один білоруський доброволець
Азербайджан відправив в Україну партію трансформаторів вартістю $850 тисяч
Азербайджан відправив в Україну партію трансформаторів вартістю $850 тисяч
Сумщина: окупанти скинули з дрона снаряд на житловий будинок
Сумщина: окупанти скинули з дрона снаряд на житловий будинок
Трибунал для Росії: МЗС України зробило заяву
Трибунал для Росії: МЗС України зробило заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
У Лаврі пролилась кров Христова
94K
Божий знак? Митрополит Онуфрій розлив чашу з причастям
6224
Нова допомога для України та формула миру. П'ять важливих новин 9 грудня 
5877
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
5816
Росіяни не проти війни. Вони проти тимчасових незручностей
5511
Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб

Новини

Окупанти зазнають втрат від «дружнього вогню» – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Кандидат на вступ до ЄС. Експерти вказали на нюанси виконання Україною рекомендацій Єврокомісії
Вчора, 22:15
На Броварський завод пластмас увірвалися невідомі (фото)
Вчора, 17:56
Чи законний український воєнний трибунал над росіянами? Розвіяно ще один фейк РФ
Вчора, 15:37
Росію запідозрили в оббріхуванні українських біженців в Європі
Вчора, 15:22
Окупанти намагаються йти в наступ у трьох областях
8 грудня, 07:01

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту