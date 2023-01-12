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Добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій: ухвалено закон

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Добровольці зможуть отримати статус учасника бойових дій: ухвалено закон
фото ілюстративне

Рішення про надання статусу учасника бойових дій буде ухвалювати Міжвідомча комісія

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт № 7322, який розширює перелік учасників бойових дій (УБД). «За» проголосували 310 народних депутатів.

Досі законодавство України не передбачало процедуру надання статусу УБД особам, які брали участь у захисті держави, проте не вступили до лав Збройних сил України, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки та інших військових формувань чи правоохоронних органів.

Рішення про надання статусу учасника бойових дій буде ухвалювати Міжвідомча комісія, створена на базі Мінветеранів. Підставою для надання такого статусу може бути:

  • довідка, видана командиром військової частини або іншим керівником;
  • витяг із наказу Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ про залучення людини до оборони України у зв'язку зі збройною агресією РФ.

Порядок надання статусу УБД визначатиме Кабінет міністрів.

Нагадаємо, Міністерство цифрової трансформації з нагоди Дня гідності та свободи запровадило низку нових послуг для постраждалих учасників протестів на Майдані, українських військових, ветеранів і членів їхніх родин.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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