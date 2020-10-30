На Вінниччині на хабарі спіймали голову ОТГ

Керівник територіальної громади одержав неправомірну вигоду у сумі 10,5 тисяч доларів США

На Вінниччині голову ОТГ затримали на хабарі у розмірі 10,5 тисяч доларів. За ці гроші він мав підписати договір оренди землі. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

«За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури затримано голову однієї з об’єднаних територіальних громад під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», – сказано у повідомленні.

Голову ОТГ затримали на хабарі у розмірі 10,5 тисяч доларів

За даними слідства, керівник територіальної громади одержав неправомірну вигоду у сумі 10,5 тисяч доларів США за підписання договору оренди землі загальною площею 21 га з суб’єктом підприємницької діяльності.

Голову ОТГ затримали на хабарі у розмірі 10,5 тисяч доларів

Тривають першочергові слідчі дії з метою установлення всіх обставин вчиненого злочину та можливої причетності до нього інших осіб.

Нагадаємо, що першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі.