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    Події в Україні

    На Вінниччині на хабарі спіймали голову ОТГ

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    На Вінниччині на хабарі спіймали голову ОТГ

    Керівник територіальної громади одержав неправомірну вигоду у сумі 10,5 тисяч доларів США

    На Вінниччині голову ОТГ затримали на хабарі у розмірі 10,5 тисяч доларів. За ці гроші він мав підписати договір оренди землі. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора України.

    «За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури затримано голову однієї з об’єднаних територіальних громад під час одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», – сказано у повідомленні.

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    Голову ОТГ затримали на хабарі у розмірі 10,5 тисяч доларів

    За даними слідства, керівник територіальної громади одержав неправомірну вигоду у сумі 10,5 тисяч доларів США за підписання договору оренди землі загальною площею 21 га з суб’єктом підприємницької діяльності.

    Голову ОТГ затримали на хабарі у розмірі 10,5 тисяч доларів
    Голову ОТГ затримали на хабарі у розмірі 10,5 тисяч доларів

    Тривають першочергові слідчі дії з метою установлення всіх обставин вчиненого злочину та можливої причетності до нього інших осіб.

    Нагадаємо, що першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі.

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