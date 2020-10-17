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    Кримінал

    Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі

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    Заступник міського голови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті&nbsp; - Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі
    Заступник міського голови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті 

    Посадовець вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю «відкат»

    Першого заступника міського голови на Луганщині затримано під час отримання неправомірної вигоди.

    Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

    «За процесуального керівництва Сєвєродонецької місцевої прокуратури Луганської області викрито та затримано першого заступника міського голови на Луганщині під час отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

    За даними слідства, посадовець вимагав від товариства з обмеженою відповідальністю «відкат» у розмірі 10% за визнання підприємства переможцем тендеру та укладення договорів на виконання робіт з благоустрою території міста. Він отримав від місцевого підприємця 46 тисяч гривень хабара за підряди на капітальний ремонт тротуару та облаштування скейт-парку», – йдеться у повідомленні.

    Перший заступник міського голови був затриманий правоохоронцями у службовому кабінеті під час одержання усієї суми неправомірної вигоди.

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    Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі
    Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі
    Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі
    Першого заступника мера на Луганщині спіймали на хабарі
    Фото Офісу генпрокурора

    Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

    Заходи з викриття проводилися Головним відділом боротьби з корупцією й організованою злочинністю ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та Рубіжанським відділом поліції ГУ Нацполіції в Луганській області.

    Нагадаємо, 3 серпня 2018 року, правоохоронці на хабарі затримали заступника мера Переяслав-Хмельницького.

    Як повідомлялося, у квітні в Києві на хабарі $125 тис. спіймали першого заступника Кличка.

    СБУ кримінал Луганщина Офіс Генерального прокурора
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