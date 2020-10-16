Прессекретарка Зеленського виграла справу про хабар в Університеті ім. Шевченка



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Викладач КНУ ім. Шевченка позивався проти Мендель про захист честі, гідності, спростування її публікації та стягнення моральної шкоди

15 жовтня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Мендель та скасував попереднє рішення Херсонського міського суду

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель виграла апеляцію у справі проти Київського національного університету імені Тараса Шевченка за свою публікацію про хабарі у закладі освіти. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що 15 жовтня Херсонський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу Мендель та скасував попереднє рішення Херсонського міського суду, який 1 квітня 2019 року ухвалив рішення на користь викладача КНУ Юрія Коваліва. «Викладач позивався проти Мендель про захист честі, гідності, спростування її публікації та стягнення моральної шкоди», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося на початку вересня, прессекретарка президента Володимира Зеленського тягає по судах Київський національний університет імені Тараса Шевченка, де вона навчалась.

У січні 2016 року Юлія Мендель опублікувала статтю в Politico про хабарництво в КНУ та розповіла про те, як змушена була заплатити $200 своєму викладачу за захист кандидатської дисертації. Мендель не зазначала імені викладача, який взяв хабар. Однак того ж року проти Мендель подав судовий позов доктор філологічних наук та викладач університету Юрій Ковалів. Він вимагав від прессекретарки спростувати інформацію та відшкодувати моральні збитки.

Спочатку справу розглядав Херсонський міський суд, який визнав, що інформацію про хабар викладача довести не можна, а стаття містить не твердження, а «оціночні судження».

У квітні 2019-го він частково задовольнив вимоги Коваліва: постановив спростувати деякі твердження у статті та виплатити професору тисячу гривень моральної шкоди та 1929 гривень витрат судового збору.

Попри всі конфлікти прессекретарка президента вже є кандидатом наук.

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