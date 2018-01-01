На Волині хлопчик провалився під кригу, тіло шукають уже три дні

Хлопець вирішив пройтись по кризі

У селі Угли Ковельського району у річці Стохід 16-річний хлопець провалився під лід і потонув. Тіло шукають уже третій день. Про це повідомили на апаратній нараді при голові Ковельської райдержадміністрації Віктору Козаку,передає місцеве видання «ПроКовель». Як повідомляється, трагедія сталася у суботу, 17 лютого. «Рідні брати



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Хлопець вирішив пройтись по кризі

У селі Угли Ковельського району у річці Стохід 16-річний хлопець провалився під лід і потонув. Тіло шукають уже третій день. Про це повідомили на апаратній нараді при голові Ковельської райдержадміністрації Віктору Козаку,передає місцеве видання «ПроКовель».

Як повідомляється, трагедія сталася у суботу, 17 лютого. «Рідні брати гуляли вздовж берега річки Стохід. Один зі них – 2002 року народження, вирішив пройтись по кризі. Лід був затонкий, хлопець провалився і за мить зник з поля зору», - йдеться у повідомленні.

Тіло підлітка досі шукають.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з початку року на водоймах загинули більше 70 людей.