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    Події в Україні

    На Волині хлопчик провалився під кригу, тіло шукають уже три дні

    Хлопець вирішив пройтись по кризі
    У селі Угли Ковельського району у річці Стохід 16-річний хлопець провалився під лід і потонув. Тіло шукають уже третій день. Про це повідомили на апаратній нараді при голові Ковельської райдержадміністрації Віктору Козаку,передає місцеве видання «ПроКовель». Як повідомляється, трагедія сталася у суботу, 17 лютого. «Рідні брати
    • Сьогодні, 13:07
    • Розсилка

    Хлопець вирішив пройтись по кризі

    У селі Угли Ковельського району у річці Стохід 16-річний хлопець провалився під лід і потонув. Тіло шукають уже третій день. Про це повідомили на апаратній нараді при голові Ковельської райдержадміністрації Віктору Козаку,передає місцеве видання «ПроКовель».

    Як повідомляється, трагедія сталася у суботу, 17 лютого. «Рідні брати гуляли вздовж берега річки Стохід. Один зі них – 2002 року народження, вирішив пройтись по кризі. Лід був затонкий, хлопець провалився і за мить зник з поля зору», - йдеться у повідомленні.

    Тіло підлітка досі шукають.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з початку року на водоймах загинули більше 70 людей. 

    трагедія Волинська область смерть на воді
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