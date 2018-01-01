На Волині протягом доби зі снігових заметів витягнули сім автівок
- Сьогодні, 13:25
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Водіїв закликають бути обережнішими на засніжених дорогах
Протягом останньої доби волинськими пожежно-рятувальними підрозділами здійснено сім виїздів по витягуванню автомобілів зі снігових заметів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Зокрема аварійно-рятувальні роботи здійснювалися в Луцькому та Володимир-Волинському районах, а також у містах Ковель та Нововолинськ.
Як зазначається, до снігових полонів потрапили чотири вантажних автомобілі, один легковий та два мікроавтобуси. У транспортних засобах перебувало семеро людей, ніхто не постраждав.
Раніше повідомлялося, що в Іспанії перекрили півсотні доріг через потужні снігопади.