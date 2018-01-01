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    Події в Україні

    На Волині протягом доби зі снігових заметів витягнули сім автівок

    Водіїв закликають бути обережнішими на засніжених дорогах
    Протягом останньої доби волинськими пожежно-рятувальними підрозділами здійснено сім виїздів по витягуванню автомобілів зі снігових заметів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Зокрема аварійно-рятувальні роботи здійснювалися в Луцькому та Володимир-Волинському районах, а також у містах Ковель та Нововолинськ. [READ_MORE] Як зазначається, до
    • Сьогодні, 13:25
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    Водіїв закликають бути обережнішими на засніжених дорогах

    Протягом останньої доби волинськими пожежно-рятувальними підрозділами здійснено сім виїздів по витягуванню автомобілів зі снігових заметів. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Зокрема аварійно-рятувальні роботи здійснювалися в Луцькому та Володимир-Волинському районах, а також у містах Ковель та Нововолинськ.

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    Як зазначається, до снігових полонів потрапили чотири вантажних автомобілі, один легковий та два мікроавтобуси. У транспортних засобах перебувало семеро людей, ніхто не постраждав.

    Раніше повідомлялося, що в Іспанії перекрили півсотні доріг через потужні снігопади.

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    ДСНС Волинська область
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