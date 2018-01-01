На Волині «швидка допомога» опинилася у сніговому заметі

Машину вже витягнули зі снігового полону

На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги, повідомляє УДСНС України у Волинській області. «4 лютого о 22:45 до Служби «101» селища Ратне надійшло повідомлення від працівників медичної служби про те, що поблизу села Зоряне автомобіль швидкої допомоги, яким вони поверталися з виклику,



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Ілюстративне фото

Машину вже витягнули зі снігового полону

На Волині рятувальники відбуксирували зі снігового замету автомобіль швидкої допомоги, повідомляє УДСНС України у Волинській області.

«4 лютого о 22:45 до Служби «101» селища Ратне надійшло повідомлення від працівників медичної служби про те, що поблизу села Зоряне автомобіль швидкої допомоги, яким вони поверталися з виклику, опинився на узбіччі автошляху у сніговому заметі», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за допомогою троса співробітники ДСНС відбуксирували автомобіль швидкої допомоги зі снігового замету і встановили на тверду ділянку автошляху.

Раніше повідомлялося, що через негоду у Львові за два дні впало майже сто дерев.