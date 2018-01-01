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    Снігопад в Україні

    У Львові за два дні впало майже сто дерев

    Дерева падають через потужні снігопади на заході країни
    Протягом двох останніх днів через негоду у Львові впало 92 дерева. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. «За два дні впало 92 дерева, з них 9 – у Галицькому районі; 14 – у Залізничному районі; 15 – у Сихівському районі; 12 – у Франківському районі; 12 – у Шевченківському районі та 30 – у
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    У Львові через негоду падають дерева
    У Львові через негоду падають дерева

    Дерева падають через потужні снігопади на заході країни

    Протягом двох останніх днів через негоду у Львові впало 92 дерева. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

    «За два дні впало 92 дерева, з них 9 – у Галицькому районі; 14 – у Залізничному районі; 15 – у Сихівському районі; 12 – у Франківському районі; 12 – у Шевченківському районі та 30 – у Личаківському районі міста Львова (8 з них – у Винниках, а 12 – у Шевченківському гаю)», – розповіла директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

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    Зазначається, що внаслідок падіння дерев було пошкоджено вісім автомобілів, які були припарковані у недозволених місцях.

    Раніше повідомлялося, що сьогодні  через снігопади у пастках на дорогах України опинилися десятки автівок.

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